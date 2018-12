Cort entrega los diez premios del concurso de microrrelatos y fotografías 'El control no és amor, si és amor no fa mal'

Publicado 12/12/2018 17:28:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma hace públicos los nombres de los diez ganadores del concurso de microrrelatos y fotografías 'El control no és amor, si és amor no fa mal', incluido dentro del programa del 25N Día Internacional contra la Violencia de Género.

Según ha informado Cort en un comunicado, se han entregado un total de seis premios del certamen de microrrelatos y cuatro del certamen de fotografías.

La finalidad de los certámenes es promover la participación de la juventud a través de acciones artísticas orientadas a evitar o reducir la reproducción de los mitos del amor romántico, que funcionan como base de la violencia machista en las parejas.

Los microrrelatos tenían que tener relación con el tema 'El control no és amor, si és amor no fa mal', donde podían narrar hechos o historias tanto reales como ficticias y tenían que incluir alguna de las palabras: "confianza, respeto y generosidad".

En cuanto a las fotografías, el tema tenía que ser 'El control no és amor, si es estimar no és controlar, què és per a tu?', con la intención de reflexionar sobre el mito del amor romántico, para establecer nuevos modelos de relaciones amorosas y de pareja basados en la libertad, el respeto y la identidad propia".

Los ganadores, de entre 14 y 30 años de edad, han recibido premios de 200, 250, 300 y 500 euros.