Cort entrega medallas y reconocimientos a los policías locales y funcionarios afectados por el 'caso Sancus'

Acto de reconocimiento del Ayuntamiento de Palma a los funcionarios afectados por el 'caso Sancus'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuartel de Sant Ferran ha acogido este jueves el acto institucional en el que el Ayuntamiento de Palma ha reconocido a los funcionarios municipales afectados por los procedimientos judiciales derivados del conocido como 'caso Sancus'.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El acto se enmarca en los acuerdos institucionales adoptados por el Pleno municipal en julio de 2023 y marzo de 2025, mediante los que la institución expresó su reconocimiento a los funcionarios municipales afectados por los procedimientos judiciales derivados de este caso.

Durante el acto se han entregado medallas y diplomas como muestra de reconocimiento a la dignidad profesional y a la trayectoria de los funcionarios afectados. Las distinciones han sido concedidas a propuesta de la Associació de Víctimes per Arbitrarietats Judicials (JAVA).

El acto se ha iniciado con unas palabras de bienvenida del jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró. Posteriormente, han intervenido Antonio Vera Martínez y Pedro Torres, en representación de la asociación JAVA.

A continuación, se ha procedido a la entrega de las medallas y diplomas a los funcionarios reconocidos. Durante la ceremonia también se han otorgado distinciones a título póstumo a Miquel Estarellas y Biel Torres, en reconocimiento a su trayectoria y en memoria de su vinculación con el servicio.

Durante su intervención de clausura, Martínez ha destacado que "ningún homenaje, por muy sincero y emotivo que sea, puede borrar la angustia, el sufrimiento y el daño emocional, psicológico y también físico que las personas afectadas han tenido que sufrir".

Sin embargo, ha considerado que era "necesario" ofrecer a las víctimas este reconocimiento, como "muestra de respeto, reparación y compromiso" con la memoria y la dignidad de todas ellas.

En este sentido, ha recordado que, con motivo de la primera Diada de la Policía Local que presidió como alcalde en 2023, trasladó su compromiso firme de realizar todos los "esfuerzos necesarios" para que la Policía Local recuperara la condición de "cuerpo de seguridad de referencia".

Un compromiso que, ha añadido, responde a la importancia de que quienes forman parte de la Policía Local de Palma cuenten con "todos los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones" y con el apoyo firme de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, porque "formar parte de la Policía Local de Palma es un orgullo y un honor". El acto ha contado asimismo con la participación de la Banda Municipal de Música de Palma.