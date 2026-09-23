Cort exigirá a Casa 47 un mínimo de cinco años de residencia en Baleares para acceder a las viviendas de Son Busquets - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que exigirá a Casa 47 que las bases de adjudicación de las nuevas viviendas de Son Busquets incorporen el requisito de acreditar un mínimo de cinco años de residencia en Baleares, sin perjuicio de que esta condición pueda verse ampliada a un mayor número de años.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, se ha reunido este miércoles en la Gerencia de Urbanismo con representantes de diferentes asociaciones vecinales y entidades de Palma para informar sobre el estado actual de la tramitación del Plan Especial de Son Busquets y trasladar las principales cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta en el desarrollo del ámbito.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha indicado que Fidalgo ha defendido durante la reunión que Son Busquets "no puede plantearse únicamente como una nueva promoción de viviendas, sino como un nuevo barrio para Palma", con los equipamientos, servicios, zonas verdes y soluciones de movilidad necesarios tanto para sus residentes como para los barrios de su entorno.

En este sentido, el regidor ha explicado en un comunicado que el Ayuntamiento exigirá que las bases de adjudicación contemplen el requisito de residencia establecido por la normativa autonómica, una propuesta que ha contado con el apoyo de todas las entidades presentes en la reunión.

En el caso de las promociones de titularidad pública, este periodo debe ser inmediatamente anterior al acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación y tienen preferencia las personas que acrediten este requisito en el municipio donde se ubica la vivienda.

Por ello, Fidalgo ha señalado que el Ayuntamiento exigirá a Casa 47 que esta cuestión quede recogida expresamente en las bases de adjudicación de Son Busquets, de manera que se aplique la preferencia prevista para los residentes.

Por otro lado, el regidor ha trasladado a las entidades vecinales algunas de las principales cuestiones planteadas en los informes sectoriales relacionadas a la ordenación del ámbito. En materia educativa y sanitaria los informes consideran insuficiente el suelo reservado inicialmente para estos usos, por lo que Cort plantea a Casa 47 que revise el espacio destinado al uso residencial dotacional y, en su lugar, destine este espacio a los usos educativos y sanitarios planteados.

En cuanto a movilidad y aparcamiento, los informes plantean también la necesidad de revisar las plazas de estacionamiento y estudiar alternativas, como aparcamientos soterrados o integrados en los propios edificios, "que permitan compatibilizar las necesidades de estacionamiento con la conservación de arbolado y la generación de espacio público de calidad".

Por otra parte, Fidalgo ha reclamado a Casa 47 una mayor concreción sobre las características y el régimen de las viviendas previstas en Son Busquets.

En este sentido, el Ayuntamiento considera que el anuncio de 831 viviendas asequibles debe ir acompañado de una definición concreta de su régimen jurídico y de las condiciones para su ejecución, así como que se especifique cuántas se destinarán al alquiler, qué modalidades de vivienda protegida se contemplan y cuáles serán los compromisos y plazos efectivos para su construcción.

Son Busquets comprende un ámbito de aproximadamente 110.000 metros cuadrados que lleva más de 25 años en "situación de abandono" y en el que está prevista la construcción de 831 viviendas, además de equipamientos, espacios libres y zonas verdes.

El Ayuntamiento exigirá que el desarrollo de Son Busquets "responda a las necesidades reales del barrio, de sus residentes y del conjunto de la ciudad, y que las peticiones planteadas desde Palma sean tenidas en cuenta en la ordenación definitiva del ámbito".