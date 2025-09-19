Cort firma un convenio para facilitar el acceso de familias vulnerables a los partidos del Palma Futsal en Son Moix

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha firmado un convenio de colaboración con el club Illes Balears Palma Futsal con el objetivo de que 50 familias en situación de vulnerabilidad puedan asistir esta temporada a los partidos del primer equipo en Son Moix.

Según ha informado Cort en un comunicado, gracias a este acuerdo, Servicios Sociales ha adquirido 50 abonos con un 60 por ciento de descuento sobre el precio habitual que se distribuirán entre familias usuarias de los servicios sociales municipales.

La teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, ha destacado la importancia de garantizar que todas las familias tengan acceso a espacios de ocio, cultura y deporte, independientemente de su situación económica.

El Illes Balears Palma Futsal ha reafirmado así su voluntad de estar cerca de quienes más lo necesitan, utilizando el deporte como herramienta de inclusión y cohesión social.