Cort hace una reparcelación para disponer del 100% del terreno del estadio Lluís Sitjar y poder iniciar las obras

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 con la que se efectúa una reparcelación del terreno del antiguo estadio Lluís Sitjar, que le permite disponer del 100% y comenzar las futuras actuaciones previstas.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, tras la reunión de la Gerencia de Urbanismo en la que se ha dado cuenta de este asunto.

Esta actuación se enmarca en el plan del Consistorio de "recuperación de espacios abandonados", que Fidalgo ha denominado "cadáveres urbanos", como ha ocurrido con el edificio del Cine Metropolitan o el edificio de Gesa.

El Consistorio ha proyectado para este espacio la construcción de un pabellón deportivo, un aparcamiento con 131 plazas y una parte del suelo estará reservada para el uso asistencial, que posibilite "paliar la falta de equipamientos" en la barriada de es Fortí.