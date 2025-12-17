Cort y el IMAS firman un convenio de 30 millones de euros para financiar los servicios sociales comunitarios hasta 2027

Archivo - Servicios sociales - CLECE - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han firmado un convenio de colaboración, dotado con 30 millones de euros, para financiar los servicios sociales comunitarios básicos entre 2025 y 2027.

Es uno de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno de este miércoles sobre los que ha dado cuenta en una rueda de prensa el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá.

El objetivo de este convenio, ha señalado, es garantizar la mayor calidad en la atención social que recibe la ciudadanía, especialmente aquellas personas y familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, ha detallado, permitirá el refuerzo de las plantillas de trabajadores y educadores sociales, la incorporación de profesionales de la psicología, la mejora de las ayudas de urgencia social, la puesta en marcha de actuaciones para prevenir la exclusión y el refuerzo de la coordinación entre administraciones.

El importe total del convenio es de 30 millones de euros entre el IMAS, el Govern y el Ayuntamiento, ha señalado.

SUBVENCIONES PARA PERSONAS MAYORES

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a las nuevas bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas, proyectos y actividades socioculturales y comunitarias dirigidas a personas mayores de la ciudad.

Estos cambios, ha explicado, tienen por objetivo dar mayor estabilidad a las entidades y asociaciones beneficiarias y responder a las nuevas necesidades que estas tienen.

Entre las novedades principales, destacan la posibilidad de abonar hasta un 75 % de la subvención al inicio del proyecto a las entidades que cumplan los requisitos, lo que facilita la planificación y viabilidad económica de las iniciativas, así como la opción de financiar hasta el 100 % del coste de la actividad en aquellos proyectos que incidan directamente en el bienestar físico, psicológico y emocional de las personas mayores, así como actividades innovadoras.

La convocatoria, enmarcada en el plan estratégico de subvenciones 2026-2027 y dotada con 365.000 euros, tendrá tres líneas diferentes. Una será para las asociaciones de personas mayores, otra para las entidades sociales y ciudadanas y una tercera para las federaciones de asociaciones de personas mayores.

Los proyectos potencialmente beneficiarios deben haberse realizado en Palma entre el 1 de junio de 2025 y el 15 de julio de 2025 y haber sido gratuitos para sus participantes. Las solicitudes podrán presentarse en los 30 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

FIESTA DEL FLEXAS

Además, el equipo de gobierno ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con la mercantil FlexasEntreteniment para la realización de la Fiesta del Flexas de este año.

Así, los promotores de la fiesta, que se desarrolla desde hace casi dos décadas en Palma, recibirán una subvención nominativa de 25.000 euros.