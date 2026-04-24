Cort inaugura el casal de Ses Cases de Son Ametler tras invertir 1,22 millones

Ses Cases de Son Ametler en Es Vivero. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Ses Cases de Son Ametler de Es Vivero ha abierto sus puertas este viernes tras un proceso de rehabilitación en el que el Ayuntamiento de Palma ha invertido 1,22 millones de euros para transformarlo en un casal de barri.

Según ha informado el Consistorio de Palma en un comunicado, la intervención se ha llevado a cabo sobre todo en la planta baja del edificio, en una superficie de 900 metros cuadrados, que ha priorizado la conservación y la puesta en valor de los elementos arquitectónicos originales.

De esta forma, el edificio ha mantenido el muro central y las bóvedas de marés, integrándolos como soluciones contemporáneas. También dispone de despachos, sala polivalente, zonas de estancia, cafetería, servicios y espacios para exposiciones, actividades y reuniones. Este equipamiento está destinado a usos socioculturales y está disponible para diferentes entidades y asociaciones vecinales del barrio.

De la intervención, Cort ha destacado la creación de un gran espacio interior a modo de atrio, que articula todo el conjunto y conecta el jardín delantero con el posterior.

Además, se han incorporado los accesos y conexiones interiores necesarios, como el ascensor y una escalera suspendida anclada a las cerchas de cubierta. La actuación también ha permitido recuperar el jardín posterior de estilo isabelino, reconstruido a partir de documentación histórica para respetar su trazado original, con cuatro parterres organizados en torno a una placeta central, incorporando vegetación mediterránea tradicional como granados, murta, romero, lavanda o salvia.

Ses Cases de Son Ametler es una edificación mallorquina del año 1886 con una superficie total superior a los 2.700 metros cuadrados que cuenta con tres plantas, un aljibe, una capilla y un jardín de más de 1.600 metros cuadrados.

REHABILITACIÓN DEL RESTO DEL EDIFICIO A PARTIR DE 2027

El acto de inauguración lo ha presentado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha asegurado que, tras esta primera fase de construcción, se prevé la rehabilitación del resto del edificio en un proyecto que será incluido en los presupuestos municipales de 2027. "El objetivo es que este espacio pueda acoger actividades dirigidas a distintos colectivos", ha añadido.

Por otra parte, Martínez ha explicado que este proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para poner en valor el patrimonio de Palma, entre las que se incluyen equipamientos como el casal de barrio de Génova, actualmente en construcción; el de Can Pastilla, en fase de licitación de las obras; el de Es Pil·larí, cuyo proyecto básico ha sido aprobado inicialmente esta semana; y el de Son Oliva.

Asimismo, ha recordado otras actuaciones que se encuentran en marcha, como la adecuación de la antigua biblioteca de Establiments como nueva Casa de la Vila, la puesta en funcionamiento el próximo curso de las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, y el impulso, junto al Govern, de nuevos centros de día para personas dependientes.