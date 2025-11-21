Cort inaugura su tradicional Belén, que podrá visitarse hasta el 5 de enero

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha inaugurado su tradicional Belén, instalado en el vestíbulo de Cort y que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero.

El horario será de lunes a viernes de 09.00 a 20.30 horas y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, han asistido al acto junto a la Asociación de Betlemistes de Mallorca, encargada de la instalación del pesebre.

La maqueta representa el Nacimiento de Jesús y diversas escenas de la vida cotidiana tanto en las calles de Palma como en el campo mallorquín.

En la parte posterior se han reproducido edificios emblemáticos de la plaza de Cort, incluyendo la fachada de Cort, el Consell de Mallorca y otros inmuebles destacados como el Castell de Bellver.

Además, como es costumbre, entre las figuras se podrá buscar al fraile y al Drac de na Coca, elementos característicos del Belén.

En total, el conjunto incluye más de 200 figuras de barro elaboradas expresamente para este Belén y pintadas a mano por la artista Margalida Bover, bajo la dirección artística de Catalina Rullan. Este año, como novedad, se ha añadido un torrente con figuras de peces en la parte delantera.

Durante la inauguración, el alcalde ha animado a los palmesanos a visitar el Belén, que además del Nacimiento incorpora diferentes escenas cotidianas de las calles de Palma y oficios típicos de la isla.

Por otro lado, el alcalde también ha inaugurado el Buzón Real, acompañado por un grupo de niños de Palma, que recogerá las cartas destinadas a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero.