Cort inicia la contratación para las fiestas de Sant Sebastià de 2027

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el inicio de los expedientes para las fiestas de Sant Sebastià de 2027, que incluyen el montaje y desmontaje de los escenarios y otros espacios dividido en tres lotes y la contratación de los servicios artísticos e infantiles para Sant Sebastià Petit y la Rueta del año que viene.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, quien ha añadido que también se ha aprobado la contratación del suministro de material pirotécnico para los 'correfocs' municipales y otras actividades festivas de 2027 por un valor inicial de licitación de más de 67.000 euros.