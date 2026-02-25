Cort inicia el proceso de expropiación de los locales subterráneos de plaza Mayor con un presupuesto de 4,2 millones

Archivo - Galerías de Plaza Mayor de Palma, en una foto de archivo.- AFEDECO - Archivo

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el proceso de expropiación de los locales subterráneos ubicados en el sótano de la plaza Mayor, con presupuesto global aproximado de 4,2 millones de euros.

Así lo ha anunciado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Los trámites afectarían a un total de 25 locales y sus zonas comunes que abarcan una superficie de casi 2.000 metros cuadrados. Bauzà ha calificado esta actuación de "imprescindible" para recuperar las galerías comerciales de esta zona y así poder iniciar después las obras del proyecto de reforma de la céntrica plaza.

El proyecto empezará el expediente de expropiación, que se someterá a información pública durante un mes, y el precio se determinará con un proceso de tasación conjunta.