Cort instala dos campos de fútbol playa y una pista de vóley en la Playa de Palma

Cort instala dos campos de fútbol playa y una pista de vólery en la Playa de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha habilitado dos campos de fútbol playa y una pista de vóley playa en el balneario 15 de la Playa de Palma, junto al puerto deportivo de Sant Antoni de la Platja.

Cort ha destacado en una nota de prensa que es la primera vez que se instala un área deportiva fija en esta zona, poniendo a disposición de los ciudadanos un espacio permanente para la práctica deportiva al aire libre.

La actuación se enmarca en las nuevas concesiones de explotación de playas aprobadas recientemente, que contemplan la creación de una zona deportiva específica destinada a este uso.

Para hacer posible la instalación de estos equipamientos, el área de Medio Ambiente ha llevado a cabo trabajos de cribado y acondicionamiento de la arena, aprovechando además las distintas fases de esponjamiento que ha experimentado el arenal.

De este modo, se ha mejorado progresivamente el estado de la superficie hasta alcanzar unas condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

La instalación del campo de fútbol playa responde, además, a una petición trasladada por la Federación de Fútbol de Baleares que, con el Ayuntamiento, trabaja en la organización de una jornada deportiva el próximo 29 de agosto en estas nuevas instalaciones, gracias también a la colaboración del UD Collerense y el Instituto Municipal del Deporte (IME).