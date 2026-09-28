Cort limpia los tramos urbanos de los torrentes de Palma

Una persona trabajadora municipal durante las actuaciones de desbroce, conservación y mantenimiento. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma lleva a cabo trabajos de limpieza, conservación y mantenimiento en distintos tramos urbanos de los torrentes dentro del término municipal.

Cort ha señalado este lunes en un comunicado que las actuaciones se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener estos espacios en condiciones adecuadas y garantizar el correcto funcionamiento de los cauces, especialmente ante episodios de precipitaciones intensas.

En concreto, los trabajos se están llevando a cabo en el torrente de la Vileta, en el tramo comprendido entre las calles de Son Xigala, Concha Espina, Nàpols y Pardo Bazán; en el torrente de Son Xigala, en el paso entre la calle de Ramon Despuig, y el CIDE; en el torrente de sa Riera, tanto en Sa Riera como en el paso por el parque del Canòdrom; y en el torrente de Sant Agustí, en los pasos por las calles Holanda y Victorio Luzuriaga.

Asimismo, las actuaciones incluyen diferentes tramos del torrente de na Bàrbara, concretamente entre Son Pacs y la Ma-11; entre la carretera de Sóller y la vía del tren de Sóller; y en el paso por el polígono de Son Castelló, en la zona de San Francisco de Sales.

También se interviene en la vaguada de sa Riera, en el paso junto al CEIP Son Anglada, y en el torrente de Son Armadams, en el tramo comprendido entre Bellver y Son Dureta.

Los trabajos, que continuarán durante los próximos días, consisten principalmente en el desbroce y retirada de vegetación herbácea, arbustiva e invasora, así como en la limpieza y retirada de residuos y de acumulaciones de material vegetal, sedimentos y otros elementos que puedan dificultar la circulación del agua.