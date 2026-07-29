Cort modificará la ordenanza de la EMT para integrar su sistema tarifario en el Consorcio de Transportes de Mallorca

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente este miércoles la modificación de la ordenanza municipal del transporte público que permitirá integrar la EMT en el sistema tarifario del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) e implantar un nuevo sistema de descuentos progresivos para los usuarios habituales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la propuesta, que deberá ser aprobada definitivamente este jueves por el pleno municipal, permitirá a los residentes utilizar un único título de transporte mediante la Tarjeta Única para desplazarse por las redes de la EMT, el Transporte de Baleares (TIB), el tren y el metro.

La modificación establece una tarifa de referencia de tres euros para el billete sencillo abonado en efectivo a bordo por los usuarios que no dispongan de un título de transporte. Esta tarifa servirá como base para calcular las distintas bonificaciones y modalidades de pago previstas en el nuevo sistema y no se corresponderá con el importe que abonarán los usuarios habituales de la Tarjeta Intermodal o la Tarjeta Única.

En este sentido, los titulares de la Tarjeta Única dispondrán de un descuento del 60% desde el primer viaje del mes, por lo que el primer trayecto tendrá un coste de 1,20 euros. A partir de ese momento, el sistema aplicará descuentos progresivos en función del uso, de manera que el precio del viaje se reducirá a medida que el usuario acumule desplazamientos durante el mes.

PREMIAR EL USO HABITUAL

El nuevo sistema tarifario aprobado por la Comisión de Urbanismo se basa en un modelo de precios descendentes para los usuarios que utilizan habitualmente el transporte público para desplazarse al trabajo, al centro educativo o por la ciudad.

En el perfil general, el primer viaje del mes tendrá un coste de 1,20 euros. A partir de ese momento, los trayectos permitirán acumular puntos en función de los saltos tarifarios. Cada punto supondrá una reducción de 0,015 euros sobre el precio del viaje.

El sistema establece, además, un precio mínimo de 0,03 euros por trayecto. De este modo, una persona que utiliza diariamente el transporte público podrá ver reducido progresivamente el coste de sus desplazamientos hasta alcanzar ese importe mínimo.

La aplicación del sistema tendrá en cuenta la zonificación tarifaria del CTM. La zona A1, que comprende Palma y los núcleos limítrofes, se considera de cero saltos tarifarios, mientras que el desplazamiento hasta el aeropuerto corresponde a la zona A2 y supone un salto.

En el caso del aeropuerto, la tarifa de referencia del viaje sencillo será de 4,50 euros. No obstante, los usuarios de la Tarjeta Única no abonarán directamente ese importe, sino que se beneficiarán de las bonificaciones correspondientes a su perfil y de los descuentos progresivos asociados al número de saltos tarifarios y a la frecuencia de uso.

Por otra parte, la integración tarifaria permitirá realizar transbordos durante un máximo de 90 minutos desde la primera validación entre todos los transportes integrados en el CTM. En los viajes iniciados en la red interurbana, el tiempo máximo para efectuar el transbordo será de 60 minutos desde la validación de salida.

BONIFICACIONES PARA JÓVENES, ESTUDIANTES Y OTROS COLECTIVOS

La nueva ordenanza amplía los colectivos que podrán beneficiarse de tarifas bonificadas y armoniza los criterios de acceso con el conjunto de la red de transporte público de Mallorca.

En concreto, el perfil general dispondrá de un descuento del 60% sobre la tarifa de referencia. Los jóvenes de entre 17 y 30 años y las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 70%, mientras que los menores de 16 años y los estudiantes menores de 31 años matriculados presencialmente en centros educativos de Mallorca viajarán gratis.

Asimismo, las personas pensionistas y mayores de 65 años, las familias numerosas de categoría especial, las personas desempleadas de larga duración, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas refugiadas contarán con un descuento del 80%.

La ordenanza también reduce del 65% al 33% el grado de discapacidad exigido para acceder al perfil bonificado correspondiente.

PAGO CON TARJETA

La nueva ordenanza incorpora además el pago mediante tarjeta bancaria y sistemas sin contacto, una modalidad que ya está disponible a bordo de los autobuses de la EMT para quienes no dispongan de una tarjeta de transporte.

Este sistema permitirá pagar directamente con tarjeta bancaria, teléfono móvil u otros dispositivos y aplicar descuentos progresivos a grupos de hasta cinco personas que viajen juntas.

Así, el primer pasajero dispondrá de un descuento del 40% sobre la tarifa de referencia; el segundo, del 45 por ciento; el tercero, del 50%; el cuarto, del 55%, y el quinto, del 60%.

Según el Ayuntamiento, la digitalización del pago permitirá reducir el uso de efectivo a bordo y agilizar el acceso a los autobuses al disminuir el tiempo necesario para validar cada viaje.