Cort presenta un programa de fiestas de Sant Sebastià variado, transversal y para que todos "las sientan como suyas"

La regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca (i), y la ilustradora Belén Pez (d). - EUROPA PRESS

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha desvelado este jueves la programación completa de las fiestas de Sant Sebastià de este año, concebida como variada y transversal y "para que todos los palmesanos las sientan como suyas".

En rueda de prensa, la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha dado a conocer el programa completo de eventos pensado "para todos los gustos y para todas las edades".

También se ha dado a conocer el cartel oficial de las fiestas, un diseño de la ilustradora Belén Pez que simboliza el espíritu de la edición de este año de las fiestas que, según ha resaltado la edil, combinan el talento local con la presencia de artistas reconocidos nacional e internacionalmente.

Las fiestas darán el 'sus', como es tradicional con el Pregonet y la 'despertada' del Drac de Na Coca. Este sábado se celebrará el 'Dia de la pesta', impulsado por la Obreria de Sant Sebastià, y el domingo, el Sant Sebastià Petit en el parque de Sa Riera.

En cuanto a los conciertos y espectáculos musicales, la edil ha presentado el cartel completo, que se ha avanzado en los últimos días a través de las redes sociales municipales. El pistoletazo de salida será el 16 de enero en la plaza de España, con la presencia de Tebal, Guille & The Waves, Dmasso y Crystal Fighters.

Al día siguiente tendrán lugar los tardeos, que este año quedarán ubicados en las plazas Juan Carlos I y la plaza Mayor.

La noche de la Revetla, en plaza de España actuarán José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini; en la plaza Mayor estarán Pitxorines y Toc de Crida; en Cort, UR BAD, Burning, Tennessee y Heroes Tribut Band, mientras que en la plaza Juan Carlos I se subirán al escenario Mon Joan Tiquat, Buhos, Guaraná, Pèl de Gall y Negre.

Las fiestas de Sant Sebastià se cerrarán con el tradicional correfoc el 25 de enero con la participación de collas de la ciudad.