Cort presupuesta casi 100 millones para la reforma del entorno de Gesa con museos, biblioteca, archivos y un parking

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado las bases del concurso de ideas para la reforma y rehabilitación del entorno del edificio de Gesa, en el que se ha contemplado destinar hasta 96 millones de euros para ubicar museos, la biblioteca central de Palma, archivos municipales y un parking, entre otras instalaciones.

Así lo ha detallado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para presentar algunos de los criterios que tendrán que seguir los concursantes que opten a conseguir el contrato público para reordenar este edifio y sus alrededores.

El primer edil ha indicado que se trata de un proyecto "transformador" que abarcará la parte de la fachada marítima que va desde Avenidas al Palau de Congressos, que se podría licitar en 2027 y acabarse en 2030 o 2031, si cuenta con "la financiación adecuada".