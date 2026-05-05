Cort rechaza el proyecto del nuevo bar Pesquero de Palma por "deficiencias" y tacha el diseño de "distorsión visual"

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha rechazado la propuesta del nuevo bar Pesquero de Palma por "deficiencias" en el proyecto y han señalado que el diseño de la cubierta es una "distorsión visual" para el centro histórico de la ciudad.

Según ha explicado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, la comisión ha identificado fallos en el proyecto y ha asegurado que los miembros de la comisión "no han estado muy de acuerdo con la propuesta planteada, su alcance y los términos".

El regidor ha puntualizado que la propuesta "casa poco con los valores patrimoniales" de Palma y que la comisión ha priorizado cuestiones "paisajísticas" antes de rechazar la propuesta.

En este sentido, ha concretado que la cubierta en forma de pérgola que se planea instalar en el nuevo restaurante "posiblemente no sea la decisión más acertada para esa zona de la ciudad" al apuntar que el diseño es una "distorsión visual" del centro histórico y de otros elementos patrimoniales de Palma.

Así, ha puntualizado que será la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), quien adjudicó el proyecto, la responsable de decidir cómo continuar con la adjudicación, aunque ha asegurado que su disposición "siempre ha sido respetuosa" con el Consistorio.