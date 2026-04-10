Cort reclama a Madrid medidas para que Son Busquets no acabe igual que la antigua prisión

Archivo - Vista aérea de Son Busquets - SEPES - Archivo

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha constatado que personas duermen en el antiguo cuartel de Son Busquets y ha pedido a la entidad estatal de vivienda Casa 47 --la antigua Sepes-- que actúe para garantizar la seguridad del recinto y restablecer las condiciones adecuadas de control y protección y evitar una situación similar a la registrada en la antigua prisión.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la Policía Local de Palma acudió el pasado miércoles al recinto tras la llamada de un vecino al 092, que alertaba de la entrada al recinto de personas.

A su llegada, la Unidad de Intervención Inmediata (UII) constató la existencia de pertenencias en diversas estancias, así como signos evidentes de que hay personas que pernoctan en el lugar, con independencia de las personas que actualmente okupan las torretas del antiguo cuartel.

Asimismo, los agentes comprobaron la existencia de desperfectos en diferentes elementos de acceso al recinto, como verjas, concertinas, ventanas y muretes.

Al mismo tiempo, el Consistorio ha instado a la Delegación del Gobierno a incrementar la presencia de la Policía Nacional en la zona y a impulsar las gestiones oportunas con el Ministerio y el Gobierno central, a fin de evitar que la falta de actuación derive en una situación similar a la de la antigua prisión donde, a juicio de Cort, "la inacción prolongada por parte de anteriores gobiernos ha generado un escenario de inseguridad e insalubridad, con el consiguiente riesgo para las personas y el entorno".

DESBLOQUEAR EL PROYECTO

En la misma línea, Cort ha reiterado a Casa 47 la necesidad de desbloquear el proyecto de actuación residencial de Son Busquets, que tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda en la ciudad.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha solicitado la aceleración de su desarrollo mediante la aplicación de la figura de Proyecto Residencial Estratégico (PRE), que podría contribuir a agilizar la puesta en marcha de una actuación necesaria para la ciudad y paralizada desde hace décadas.

Ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, el Consistorio ha aclarado que en ningún caso la Policía Local desalojará a las personas que actualmente se encuentran en las torretas del antiguo cuartel ya que no se encuentra en el marco de sus competencias.

En este sentido, únicamente el titular del recinto, en este caso Casa 47, puede instar el correspondiente procedimiento de desalojo, que en todo caso debe ser autorizado por la autoridad judicial competente.