Cort reconocerá a los restaurantes históricos de Palma y creará un programa de atención psicológica para autónomos

Archivo - Terrazas en la plaza mayor de Palma. - ARCA - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma destinará parte del presupuesto de 2027 a poner en valor los establecimientos de la restauración históricos de la ciudad e iniciar un programa para atender el bienestar emocional de los autónomos y emprendedores.

Estos son algunos de los proyectos que ha desgranado la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, durante su comparecencia de este jueves en la comisión plenaria para presentar el presupuesto de su área, que asciende a poco menos de 7,5 millones de euros.

La regidora ha indicado que se trata de unas cuentas que dan continuidad a las líneas de actuación establecidas en el Plan Estratégico y que contemplan proyectos en materia de empleo, orientación, formación, promoción y desarrollo económico local, así como iniciativas de asesoramiento y apoyo a pymes, asociaciones empresariales, promotores y emprendedores.

En concreto, casi 5,2 millones de euros se destinan a actividades de formación y fomento del empleo, a través de la Agencia de Desarrollo Local PalmaActiva, mientras que otros 2,3 millones corresponden a las direcciones generales de Comercio y Restauración y de Autónomos.

La Dirección General de Comercio y Restauración contará en 2027 con un presupuesto de menos de 1,7 millones. En materia de comercio, el presupuesto se articula en torno a cinco grandes ejes de actuación, dirigidos a reforzar el comercio de proximidad, impulsar su modernización y favorecer la continuidad de los establecimientos tradicionales.

El primero de ellos se centra en el apoyo a los comercios emblemáticos de Palma, para los que se mantiene una partida de 150.000 euros destinada a ayudas a estos establecimientos.

El segundo eje corresponde a las subvenciones para la innovación y modernización del comercio, con una dotación se ha incrementado un 40 por ciento, hasta alcanzar los 280.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo facilitar que los comerciantes puedan modernizar sus negocios, incorporar mejoras e innovar para afrontar los retos del sector en mejores condiciones.

Por su parte, el tercer eje contempla una partida de 130.000 euros destinada a subvenciones para la dinamización comercial a través de asociaciones. Con esta línea de ayudas, el Consistorio pretende reforzar la colaboración con el tejido asociativo y apoyar iniciativas que contribuyan a dinamizar el comercio de proximidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre su importancia.

El cuarto eje se centra en la campaña de Navidad, que se consolida por tercer año consecutivo y que ampliará su alcance a nuevos barrios de Palma. En este sentido, entre las actuaciones previstas para 2027 se contempla la incorporación de zonas como Son Ferriol, plaza de las Columnas, Josep Darder, plaza de Tarent y plaza de Son Serralta.

Finalmente, el quinto eje está dirigido al impulso de acciones estratégicas para afrontar el desafío del relevo generacional en el comercio. Para ello, se mantiene una partida de 35.000 euros destinada a desarrollar iniciativas que faciliten que nuevos emprendedores puedan dar continuidad a establecimientos con una trayectoria consolidada en la ciudad.

En cuanto al ámbito de la restauración, el presupuesto contempla una dotación de menos de 227.000 euros para el desarrollo de actividades y proyectos destinados a promocionar y dar visibilidad al sector.

En este sentido, el Ayuntamiento respaldará iniciativas y eventos gastronómicos que contribuyen a promocionar, reconocer y poner en valor la restauración de Palma, como TaPalma, Horeca, Chef Ins, la Fira de la Sardina, el Campeonato Nacional de Cocina Vegana de Palma, Raïm Wine Fest Palma, la Gala de los Premios Gastronómicos y Cuines del Món.

Asimismo, como novedad para 2027, el área impulsará el proyecto 'Icónicos de la Restauración', una iniciativa destinada a reconocer y poner en valor los establecimientos históricos y singulares que forman parte de la identidad gastronómica de Palma y de la memoria de sus barrios.

Por su parte, la Dirección General de Autónomos dispondrá en 2027 de un presupuesto de menos de 596.000 euros. Una de las principales líneas de actuación continuará siendo la Oficina del Trabajo Autónomo, que constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de apoyo municipal a este colectivo.

Asimismo, se dará continuidad a las píldoras formativas y a las acciones de formación especializada, adaptadas a las necesidades reales de autónomos y emprendedores, entre las que se encuentra la formación 'Aprender a licitar'.

Durante su intervención, Ferrer también ha destacado el programa Psicoemprende, una iniciativa pionera impulsada para atender el bienestar emocional y la salud mental de emprendedores y trabajadores autónomos.

Del mismo modo, el área consolidará otros proyectos como la Semana Global del Emprendimiento, los Premios a los Mejores Proyectos Empresariales de Estudiantes y el Foro del Trabajo Autónomo.

Finalmente, el presupuesto permitirá reforzará el programa de mentoría, la Red Activa de Empresas y el Centro de Empresas y Coworking, con el objetivo de continuar ofreciendo herramientas, recursos y acompañamiento a los autónomos, emprendedores y pequeñas empresas de Palma.