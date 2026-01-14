Cort "respeta" las protestas de los policías y recalca que acabará el Plan de Ordenación "en el menor tiempo posible"

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma, en una foto de archivo. - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha mostrado su "respeto" por las movilizaciones que puedan llevar a cabo los agentes de la Policía Local y ha indicado que finalizará el Plan de Ordenación del cuerpo "en el menor tiempo posible".

Con estas palabras ha respondido la regidora de Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, a las preguntas de los medios sobre las protestas que han anunciado los sindicatos policiales para el 29 enero en la plaza de Cort.

No obstante, ha aclarado que en estos momentos "no hay una fecha concreta" para que el plan esté en vigor, puesto que la intención de la corporación era ponerlo en marcha durante el mes de enero pero ha habido una "demora" en su culminación.

Por eso, Celeste ha manifestado que el Consistorio "dejará que se trabaje sin presiones de ningún tipo" pero ha recalcado que en el Ayuntamiento comparten el "ansia" para que sea una realidad de manera "inminente".

