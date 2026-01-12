Cort retira cerca de 135 toneladas de basura de diferentes barrios de Palma en el último trimestre de 2025

Operario de Emaya en la limpieza de una de las barriadas en la cuarta fase del programa de refuerzo de 'Palma a punt'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha recogido 134,78 toneladas de residuos de las calles de 84 barrios de la ciudad, en la cuarta fase del programa de limpieza 'Palma a punt' que se ha desarrollado entre octubre y diciembre de 2025.

Este operativo especial, que impulsan el Ayuntamiento y Emaya de forma periódica desde el inicio de la presente legislatura, se suma a los servicios habituales de limpieza y mantenimiento que realiza regularmente la empresa municipal, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

El balance de esta nueva fase, que ha supuesto una inversión pública que roza los 800.000 euros, mejora las cifras del período anterior, que acabó el 20 de junio con el resultado de 123,25 toneladas recogidas. Asimismo, la cantidad invertida implica un aumento del 21,5 por ciento.

En el transcurso de estos meses, el programa 'Palma a punt' ha actuado en un total de 7.653 papeleras y 7.133 contenedores, y ha efectuado labores de desbroce de malas hierbas en una superficie de 525.915 metros lineales.

Igualmente, los operarios de Emaya han llevado a cabo trabajos de baldeo --aplicación intensiva de agua a presión-- en un espacio de más de tres millones de metros cuadrados --cerca de 54.000 m2 más--, además de la eliminación de 775 grafitis y pintadas vandálicas.

La nueva fase de 'Palma a punt' ha incrementado progresivamente los medios técnicos y operativos destinados al programa. Este período ha contado con 47 operarios divididos en los turnos de mañana y tarde, es decir, cuatro efectivos más que en la etapa anterior.

Por otro lado, en el tramo de la mañana, se han movilizado dos camiones de caja abierta para el desbroce de hierbas, un vehículo auxiliar para la eliminación de grafitis en mobiliario urbano y elementos de la vía pública, un vehículo auxiliar para el mantenimiento de papeleras y dos vehículos auxiliares para el mantenimiento de contenedores.

En el turno de tarde, se han destinado cinco vehículos especializados con equipos de agua para realizar las tareas de barrido y baldeo, un camión de caja abierta para la brigada encargada de recoger residuos abandonados fuera de los contenedores, un camión de caja abierta para vaciar papeleras, un equipo de presión para la limpieza externa de contenedores, un equipo de presión para la limpieza interna de las papeleras y un camión especializado en la limpieza interna de los contenedores.

Con el compromiso anunciado a inicios de esta legislatura, el Ayuntamiento y Emaya darán continuidad al programa 'Palma a punt', que permanecerá activo en el transcurso de la totalidad de este período de gobierno municipal.

En un breve plazo de tiempo, se reanudarán las actuaciones con el desarrollo de la quinta fase, que, al igual que ha sucedido en las etapas precedentes, reforzará la limpieza y el mantenimiento de calles y vías públicas en los diferentes barrios y zonas de Palma.

Algunos de los puntos en los que se ha intervenido es s'Arenal, Sant Jordi, La Bonanova, Son Malferit, Cas Capiscol, Son Sardina, Pere Garau o Son Gotleu.