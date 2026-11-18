Archivo - Una pala mecánica en el interior de la antigua prisión de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la licitación de la demolición de los edificios anexos a la antigua prisión, aunque ha aclarado que no se llevará a cabo hasta que la recuperación de los inmuebles se haga efectiva.

Así lo ha confirmado la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha indicado que el presupuesto de esta actuación ronda los 423.000 euros y se espera que las obras duren un plazo de cuatro meses.

El proyecto de demolición de estos edificios, que servían de viviendas para los antiguos funcionarios de prisiones, se aprobó el pasado mes de octubre y paralelamente ha afirmado que estarían desalojando las viviendas.

Preguntada por este proceso, Celeste ha aclarado que la Policía Local de Palma ha identificado a 47 personas que vivirían allí de manera habitual, ninguna de ellas es menor, pese a que ha remarcado que la tarea de conteo no habría terminado.

También ha indicado que el Consistorio tiene constituida una comisión de sinhogarismo que se reúne de manera periódica y valora esta problemática. En ese sentido, los servicios sociales de Cort habrían atendido a una treintena de personas pero ha subrayado que, en las diferentes visitas, se han encontrado a diferentes personas.

Cuando se identifican, se les abre el correspondiente expediente y se les informa de la cartera de servicios que tienen a su disposición, puesto que ha resaltado que estas personas tienen "casuísticas diferentes" entre sí y distintas de las que habitaban en la antigua prisión.

De hecho, ha insistido en que el desalojo de la prisión se hizo por un "riesgo inminente" para las personas que vivían allí y en este caso el procedimiento será otro, porque la situación "no tiene nada que ver".