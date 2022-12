Cort señala que un deslizamiento de tierra provocó la avería de Pont d'Inca, "bastante grande" y de "daños importantes"

El Ayuntamiento calcula que hay 47 coches y los bajos de dos locales comerciales afectados

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que fue un deslizamiento de tierra en una obra lo que produjo la avería en la zona del Pont d'Inca, "bastante grande" y que ha provocado "daños importantes", aunque por el momento "no queda claro" el motivo de dicho deslizamiento.

Así lo ha explicado, durante su visita este lunes a la zona afectada, el presidente de Emaya y regidor de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Ramon Perpinyà, que ha detallado que la avería se produjo en una de las arterias principales de Emaya.

"Es una arteria que tiene 500 milímetros de diámetro y, debido al deslizamiento de la tierra, provocó un movimiento de la tubería y se rompió", ha indicado el regidor, que ha añadido que, al tratarse de tuberías grandes "que llevan 500 litros por segundo", ese volumen de agua, aunque es "limpia y potable", fue lo que produjo la "inundación de todo el parking, que llegó casi a los dos metros".

Además, precisamente la parte en la que se produjo la rotura "no existe muro de contención", según ha concretado el presidente de Emaya. "Es cierto que la obra tiene muro de contención y justo donde pasaba la tubería, no; claramente, si hubiera, no se habría dado este deslizamiento, está por ver la responsabilidad real de qué ha pasado", ha dicho el regidor.

En este punto, ha lamentado que "los daños producidos son importantes", tanto en los aparcamientos como en los sótanos de los comercios que están cerca de la zona.

Con todo, Perpinyà ha recordado que los servicios de Emaya se activaron "desde el primer momento", parando el agua y llevando a cabo las primeras actuaciones para asegurar dicho parón. Posteriormente, con la ayuda de Bomberos, se evacuó todo el agua de la zona.

Por el momento, los coches continúan estacionados y el Ayuntamiento estima que la cifra de vehículos afectados es de 47, además de los bajos de dos locales comerciales. "Ahora lo que hacemos es ayudar a los vecinos con las reclamaciones pertinentes a los seguros para que puedan recuperar la parte que les corresponde", ha subrayado.

Por último, ha manifestado que los pasos a seguir dependerán de la evaluación de los peritos y, en caso de tener que realizar "cualquier intervención para asegurar cimientos, edificio o lo que corresponda para que todo vuelva a estar como estaba, se hará", ha concluido el regidor.

Cabe recordar que la rotura de la tubería se produjo el pasado sábado por la mañana y provocó la inundación de un solar, los bajos de un edificio y un aparcamiento en Pont d'Inca.