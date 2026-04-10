Cort señala que las instalaciones de Son Reus son ajenas a Emaya y que se garantiza la salubridad tras críticas de CCOO

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha subrayado que la gestión del Centro Gestor de Residuos de Son Reus es ajena a la empresa municipal Emaya y ha asegurado que el gestor garantiza la salubridad del recinto.

Así lo ha señalado Cort en una nota de prensa, después que la Sección Sindical de CCOO de Emaya denunciara públicamente la situación de "extrema precariedad" en la que se encuentran las instalaciones de descarga de Son Reus y los "graves riesgos para la salud laboral" derivados de estas condiciones.

Desde Emaya han apuntado que se estas instalaciones prestan servicio al conjunto de la isla, no únicamente a Palma, y que se trata de un centro de trabajo que actualmente se gestiona bajo un régimen concesional y que, en cualquier caso, es ajeno a la empresa municipal.

Por otro lado, han sostenido que las actividades que desarrolla el personal de Emaya en este emplazamiento se realizan bajo un marco de coordinación preventiva "plenamente establecido y operativo".

En materia de prevención de riesgos laborales, han defendido que existe una "absoluta coordinación" de las actividades empresariales entre el Centro Gestor de Residuos y Emaya, plasmada en un procedimiento específico de acceso y descarga de residuos en los fosos.

Este protocolo ha sido acordado entre ambas partes y contempla, de forma expresa, las medidas preventivas a aplicar, los equipos de protección individual (EPI) que obligatoriamente deben utilizar los operarios, y las directrices necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores mientras se encuentran en el recinto.

Sobre el estado de las instalaciones, la empresa municipal ha indicado que todas las incidencias y quejas registradas las comunicadas formalmente a la empresa concesionaria, ya que es esta última la responsable directa del mantenimiento y conservación del centro.

Paralelamente, traslada las resoluciones y actuaciones derivadas de estas reclamaciones al comité de empresa, lo que garantiza, han subrayado, "un marco de absoluta transparencia".

Emaya ha sostenido que el Centro Gestor de Residuos lleva a cabo de forma periódica las mediciones ambientales necesarias para asegurar la salubridad de las instalaciones, tal y como marca la normativa vigente, para minimizar cualquier riesgo potencial para el personal y el entorno.

En la nota de prensa, han remarcado su "compromiso firme" con la prevención de riesgos laborales, la seguridad y la salud de los trabajadores, y la colaboración permanentemente con la representación legal de los integrantes de la plantilla y también con la empresa concesionaria de las instalaciones.

A juicio de Emaya, "resulta conveniente abordar estas situaciones desde el rigor técnico, la responsabilidad y el diálogo, evitando generar una alarma innecesaria y trabajando de forma coordinada para consolidar entornos laborales seguros y adecuados".