Cort tacha de "bulos" las críticas del PSOE sobre las viviendas de es Jonquet y asegura que costarán 700 euros

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha tachado de "bulos" las críticas del PSOE por la promoción inmobiliaria de es Jonquet, asegurando que los siete inmuebles serán Viviendas de Protección Oficial (VPO) con un alquiler medio de 700 euros al mes.

Según ha señalado el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, la promoción tuvo el visto bueno en 2022, cuando el PP "ni siquiera estaba en el Ayuntamiento" y contará con VPO de condición permanente con precios entre los 650 y 800 euros, aunque ha indicado que la mayoría rondará los 700 euros.

Así, Fidalgo ha calificado estas críticas como una forma "lamentable de hacer oposición" y ha tachado al secretario general del PSOE en Palma, Iago Negueruela, de atacar al Consistorio "con medias verdades y noticias falsas".