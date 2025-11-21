Cort tiende a la mano al personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía tras la convocatoria de huelga

Archivo - Oficina de atención al ciudadano de Sant Ferran, Palma - CORT - Archivo

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha tendido la mano al personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma y ha reiterado su predisposición a alcanzar un acuerdo para mejorar sus condiciones después de que estos hayan anunciado que irán a la huelga el próximo lunes.

El Consistorio, en un comunicado, ha lamentado que los trabajadores hayan abandonado la negociación pese a haberles ofrecido un incremento del 50% del complemento específico vinculado al plus de polivalencia, lo que supondría más de 60 euros mensuales extra.

Actualmente, el personal auxiliar de las OAC perciben un complemento de 126,34 euros al mes y el personal administrativo, de 127,43 euros. La propuesta municipal supone un aumento de 66,03 euros mensuales para los primeros y de 64,94 euros mensuales para los segundos que sería aplicable a partir de enero de 2026.

Asimismo, siempre según la versión de Cort, durante las diferentes mesas de negociación se han presentado varias alternativas para alcanzar un acuerdo.

En la primera votación, los representantes sindicales votaron en contra del plus, y en la última reunión --en la que se propuso aplicar la subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025-- los representantes decidieron no someter la propuesta a votación.

Pese a ello, el Ayuntamiento ha reiterado su predisposición al diálogo y su voluntad de alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones del personal sin interrumpir un servicio "esencial" para la ciudadanía.

Se trata, ha defendido el equipo de gobierno, de una "reivindicación histórica" del personal "que no había sido atendida" en las legislaturas anteriores.

El próximo lunes permanecerá abierta la OAC de Cort, donde se han decretado servicios mínimos.