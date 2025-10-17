Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la procesión de la Beata y la Tui Palma Marathon Mallorca

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT (Plaça Columnes - Ses Illetes) en la Plaza de España de Palma, junto a la parada de taxis. Recurso. Archivo. - EMT - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La procesión de la Beata y la carrera TUI Palma Marathon Mallorca provocarán cortes de tráfico y desvíos de líneas de la Empresa Municipal de Transporte de Palma (EMT Palma) este fin de semana.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que la Policía Local y la EMT Palma han programado un dispositivo especial este fin de semana por la celebración de la Beata y la TUI Palma Marathon Mallorca.

El sábado 18 de octubre, entre las 15.00 y las 22.00 horas, se cortará el tráfico con motivo de la tradicional procesión del Carro Triomfal de la Beata, que seguirá el siguiente recorrido: plaça de l'Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, Riera, plaça Weyler, calle Unió, avenida Joan Carles I, avenida Jaume III, calle Bonaire, Bisbe Campins, Via Roma y Santa Magdalena.

Debido a ello, se cerrará el tráfico en Via Roma a la altura de Avenidas, la bajada de Jaume III desde Passeig Mallorca y el acceso al Born desde plaça de la Reina, excepto para residentes y vehículos autorizados.

Durante este horario, las líneas L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes - Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida) y L20 (Portopí - Son Espases) circularán desviadas en ambos sentidos. La línea L25 (s'Arenal - Plaça Reina / Catedral) circulará en dirección a s'Arenal por avenida Gabriel Roca, av. Argentina, Passeig Mallorca, avenida Portugal y retomará su ruta habitual. Por su parte, la línea L35 (Aquàrium - Plaça Reina / Catedral) circulará desviada por avenida Portugal y avenida Argentina, finalizando su recorrido en Teodor Llorente.

Durante estos desvíos, quedarán anuladas las paradas 107, 985, 7, 50, 52, 53, 54, 104, 105, 986, 1048, 106 y 108.

TUI PALMA MARATHON MALLORCA 2025

Por otro lado, con motivo de la celebración el domingo de la TUI Palma Marathon Mallorca 2025, desde las 01.00 hasta las 17.00 horas, permanecerá cerrado el tramo de la autovía de Llevant comprendido entre Costa del Gas y Antoni Maura.

A las 06.30 se cortará el tráfico en ambos sentidos del Passeig Marítim entre av. Argentina y Costa del Gas / Antoni Maura.

Asimismo, a partir de las 07.00 se cerrará completamente el Passeig Marítim entre la rotonda de Porto Pi y avenida Argentina hasta las 14.00 horas, aunque se permitirá el acceso a las estaciones marítimas desde Porto Pi.

A las 07.30 se cortará el acceso al Molinar por Joan Maragall y calle Llucmajor hasta aproximadamente las 13.00. A las 07.45 se restringirá el tráfico en sentido Andratx por Passeig Sagrera, y a partir de las 09.30 se habilitará un carril exclusivo para tráfico residual desde Passeig Sagrera hasta el Club de Mar.

Además, entre las 06.30 y las 13.00, estará cerrada la entrada y salida del Camí de S'Escollera hacia y desde la autovía de Llevant.

La reapertura progresiva del tráfico se prevé a partir de las 13.00 horas desde Porto Pi hasta avenida Argentina, a las 14.00 en la calle Antoni Maura, a las 14.30 en el Passeig Marítim sentido aeropuerto y a las 17.00 en ambos sentidos del Passeig Marítim.

Como consecuencia de estos cortes, varias líneas de la EMT también circularán desviadas el domingo entre las 06.00 y las 16.00 horas.

En concreto , las líneas L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes - Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida), L18 (Son Riera - Sindicat), L20 (Portopí - Son Espases), L23 (s'Arenal / Parc Aquàtic - Plaça Espanya), L25 (s'Arenal - Plaça Reina / Catedral), L31 (Sant Jordi - Sindicat), L35 (Aquàrium - Plaça Reina / Catedral) y la A1 (Aeroport - Palma Centre), que circularán desviadas en uno o ambos sentidos. Además, las líneas A1, L25 y L35 finalizarán sus recorridos en la parada 559 (Eusebi Estada).

Por otro lado, las líneas L1 (Portopí - Sindicat) y L30 (Marivent - Palau de Congressos) quedarán suspendidas durante la duración de la carrera. En la zona del Passeig Mallorca y Avenidas, la maratón ocupará el carril bus, por lo que quedarán anuladas las paradas 203, 205, 206, 1051, 981, 1330, 543, 457 y 458.

La EMT recomienda a los usuarios consultar los avisos actualizados a través de la web, la app de la EMT Palma y en las paradas afectadas.