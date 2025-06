Costa abrirá este martes la ronda de comparecencias de los consellers para explicar los presupuestos de 2025

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los consellers del Govern empezarán a comparecer a partir de este martes en el Parlament para explicar a los grupos las partidas presupuestarias con las que contarán cada uno de sus departamentos según el Proyecto de Ley de presupuestos para 2025, que iniciará el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a las 18.30 horas.

Las cuentas públicas del presente ejercicio ascienden a 7.469,1 millones de euros, un 2% más en comparación con los aprobados en el ejercicio de 2024.

El proyecto de presupuestos autonómicos fue aprobado este pasado viernes en Consell de Govern tras el acuerdo entre PP y Vox e incluye acuerdos de los 'populares' con los de Santiago Abascal en materia de lengua, inmigración y Pacto Verde Europeo.

Las cuentas son en cualquier caso prácticamente idénticas a las presentadas en noviembre del año pasado y penden del techo de gasto que sí que fue aprobado en la Cámara autonómica.

El presupuesto no financiero al que el Parlament dio luz verde el 22 de octubre del año pasado, asciende a los 6.562,88 millones de euros (197,4 millones más, un 3,01%), y el presupuesto financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 906,3 millones (un descenso de 48,9 millones en comparación con los presupuestos de 2024, una caída del 5,1%).

Además, el gasto social, el destinado a educación, salud, servicios sociales y vivienda, será el más alto de la historia de esta comunidad autónoma (4.438,7 millones de euros), de forma que supera en 216,3 millones el de 2024 (+5,1%).

Otro incremento sustancial se produce en las inversiones en materia del ciclo del agua, puesto que llega a unos históricos 200 millones de euros.

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS

Después de la comparecencia de Costa, el miércoles 4 de junio continuarán las intervenciones. Así, a las 09.00 horas será el turno de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, a quien seguirá el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, a partir de las 11.30 horas.

Por la tarde, a las 16.00 horas, comparecerá la consellera de Salud, Manuela García. La jornada del miércoles día 4 finalizará con la comparecencia en el Parlament del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El jueves 5 de junio la ronda de comparecencias se iniciará de nuevo a las 09.00 horas de la mano del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. A las 11.30 horas será el turno del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Después, comparecerá la conseller de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, a las 16.00 horas; mientras, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, lo hará a las 18.30 horas.

Finalmente, el viernes 6 de junio se prevé que comparezca, a las 09.00 horas, el director general del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares (IB3), Josep Codony. Y, a las 12.30 horas, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El mismo viernes, una vez concluidas las comparecencias de los consellers y del director de IB3, finalizará el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Si se presentan finalmente enmiendas a la totalidad, éstas se debatirán el martes 10 de junio en sesión plenaria.

A partir de entonces, la tramitación parlamentaria continuará del siguiente modo: la ponencia que tiene que redactar el informe está prevista que se reúna los días 25 y 26 de junio; la Comisión de Hacienda y Presupuestos se reunirá los días 1, 2 y 3 de julio para dictaminar el proyecto de ley y, finalmente, del 7 al 9 de julio, tendrán lugar las sesiones del Pleno para debatir y votar el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2025.

PROHENS Y COSTA REIVINDICAN EL ACUERDO DE PRESUPUESTOS DE PP Y VOX

Este pasado viernes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, compareció en rueda de prensa acompañada del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para reivindicar el acuerdo sellado entre PP y Vox, después de una negociación "compleja y global" aunque se ha mostrado "satisfecha".

A grandes rasgos, el Ejecutivo autonómico atiende varias reclamaciones consideradas prioritarias por Vox en materia lingüística, de inmigración irregular y sobre el Pacto Verde Europeo.

Prohens se comprometió a impulsar medidas concretas, en el marco de las competencias autonómicas, contra la inmigración irregular y en defensa del sector primario. En este sentido, reconoció que los acuerdos en estas dos cuestiones "no han sido un obstáculo". Baleares, ha insistido, no puede acoger a más migrantes en condiciones de dignidad.

En materia de lengua, por otra parte, la líder del Ejecutivo afirmó que PP y Vox han encontrado puntos de acuerdo sin renunciar cada formación "a sus líneas rojas" y para "respetar la voluntad de la mayoría ciudadana".

Prohens agradeció la voluntad de Vox de llegar a un acuerdo presupuestario y la confianza que ha permitido impulsar recientemente otros acuerdos.

La presidenta del Govern también alabó el trabajo de los consellers, que precisamente arroparon en pleno --a excepción de la consellera de Salud, Manuela García-- la presentación de las cuentas en la sala de prensa del Consolat de Mar. "No nos hemos desviado de nuestro programa", afirmó.

PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE PROHENS SOBRE EL PACTO PP-VOX

Por otra parte, MÉS per Mallorca ha presentado una solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern para dar cuenta del pacto alcanzado entre PP y Vox sobre los presupuestos de 2025, petición a la que el PSIB ya ha reconocido que dará su apoyo.

Para MÉS, Prohens "se quiso desentender" del pacto el pasado viernes en la presentación del mismo y no dio detalles de las medidas acordadas con los de Santiago Abascal. En esta línea, Apesteguia ha criticado que "no se puede escudar" en que es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios y que "no es la manera de proceder".