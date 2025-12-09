Costa afronta la prorroga de presupuestos con "absoluta tranquilidad" y acusa al PSIB de "desear que haya recortes"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, afronta la prorroga de los presupuestos de 2025 con "absoluta tranquilidad" y ha asegurado que no supondrá recortes en políticas públicas.
"Pasará a la historia como uno de los diputados que desea que haya recortes para poder defender su discurso", le ha dicho Costa al socialista Llorenç Pou, quien ha preguntado "qué recortará" el Ejecutivo el año que viene.
El conseller ha insistido en que el Ejecutivo no renuncia a aprobar un techo de gasto y presupuestos para 2026, aunque ha remarcado que la acción de gobierno continuará "exactamente igual".