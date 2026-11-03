Costa asegura que la salud financiera de Baleares es "francamente positiva" y puede hacer frente a los pagos

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante una comisión en el Parlament. - PARLAMENT BALEAR - Archivo

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que la situación financiera de Baleares es "francamente positiva" y "no tiene problemas de liquidez", por lo que puede hacer frente a los pagos.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, para explicar la Cuenta General de la CAIB correspondiente al año 2025.

El también portavoz del Govern ha incidido en que se ha reducido el nivel de deuda viva año tras año desde el inicio de la legislatura y el nivel de ejecución presupuestario es "bastante bueno".

Por otro lado, ha alegado que, por lo que respecta a su capacidad de la necesidad de financiación, es una situación de déficit cero o superávit, una senda que espera que continúe en 2026 y 2027.