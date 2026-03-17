Costa considera que se ha cumplido el objetivo de contención del turismo y tacha a MÉS de "catastrofista"

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha considerado que el Govern ha cumplido con el objetivo de contención del turismo y ha tachado a MÉS per Mallorca de "catastrofista".

En la sesión de control del Govern del pleno de este martes, el vicepresidente ha defendido su apuesta por la contención en temporada alta y la desestacionalización que, a su entender, se logró en 2025.

"Los datos no engañan: por primera vez desde 2009 --sin contar 2020-- el índice de presión humana máxima bajó consecutivamente en junio, julio y agosto de 2025", ha apuntado.

De su lado, el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia ha lamentado la "falta de actuaciones" en materia turística, reprochando que el Govern no ha subido el impuesto de turismo sostenible (ITS), tampoco el canon del agua, no ha limitado la entrada de coches en Mallorca o ni establecido un impuesto a los 'rent a car'.

Para el ecosoberanista, lo que ha hecho el Govern con el discurso de la desestacionlización es "masificar todo el año" las Islas. "El 79 por ciento de los mallorquines dice que hay demasiados turistas, hemos perdido otro año y todo seguirá exactamente igual", ha reprochado.