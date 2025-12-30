Costa destaca 2025 como un año "fructífero" aunque apunta que quedan problemas por resolver como la vivienda

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado el 2025 como un año "fructífero" y con "más acción de gobierno que nunca", aunque ha reconocido que quedan problemas por resolver, especialmente en materia de vivienda.

En la rueda de prensa posterior al último Consell de Govern del año, Costa ha puesto en valor las normativas aprobadas durante 2025, entre ellas el decreto ley de contención, la ley de conciliación o el decreto de aceleración de proyectos estratégicos.

"Es evidente que quedan cosas por hacer", ha apuntado, para después señalar que el objetivo del Govern es llegar a las elecciones de mayo de 2027 con la totalidad del programa de gobierno cumplido.

Entre los problemas que quedan por resolver, ha expuesto, el de la vivienda es el más importante y el que "quita el sueño" a los miembros del Ejecutivo.

En resumen, el portavoz ha subrayado que "quedan cosas por hacer y problemas por resolver" pero que en 2025 "se ha trabajado mucho". A su criterio, los ciudadanos valoran en positivo la labor del Ejecutivo.