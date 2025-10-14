Costa echa en cara al PSIB que dejaran "un solar" en materia de investigación e innovación

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha echado en cara al PSIB que después de dos legislaturas al frente del Govern dejaran "un solar" en materia de investigación e innovación.

Así se ha expresado durante su comparecencia en el pleno del Parlament de este martes para dar cuenta, a instancias del PSIB, del cumplimiento de una propuesta de resolución del Debate de Política General del año pasado sobre el incremento del presupuesto en investigación hasta el 1,07% en 2025.

El diputado socialista Carles Bona ha recriminado al Govern que, pese a que su presidenta, Marga Prohens, se comprometió en su discurso de investidura a elevar la inversión hasta el 2% para 2027, el año pasado seguía estando en el 0,61%, lo que supone un retroceso respecto a 2023.

Costa, también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, ha reprochado a los socialistas que la investigación ni la innovación "nunca fue una prioridad del anterior Govern" pese a que "son dos de los grandes sectores sobre los que debe pivotar la transformación económica de Baleares".

"Ni siquiera existía una herencia en materia de innovación, dejaron un solar. ¿Y nos vienen a dar lecciones?", ha dicho Costa, quien ha reivindicado los diferentes proyectos puestos en marcha en esta materia por su Conselleria.

El actual Ejecutivo autonómico, ha defendido, está "al lado de las empresas" y pretende favorecer la colaboración público-privada "para impulsar la investigación y la innovación".

Bona, por su parte, ha centrado buena parte de su intervención en reprochar al Govern que hay incumplido "el compromiso adquirido por la presidenta y que el Parlament convirtió en mandato" de incrementar la inversión.

"¿Y qué ha hecho el Govern? Nada, incumplimiento total de la palabra dada y del mandato de esta Cámara, y eso es grave. No solo porque desmiente el relato que quieren transmitir sino porque degrada la institución que representa la voluntad de los ciudadanos", ha dicho.

El socialista ha negado que el Govern de Francina Armengol dejara de lado la inversión en estas materias y ha advertido que "cuando se recorta en ciencia se recorta en las oportunidades de esta tierra".

"El Govern no solo incumple lo que dice este Parlament, sino que también ha decidido abandonar toda ambición científica y de investigación. Lo dice la realidad, lo dicen los datos y lo dicen los hechos", ha sentenciado.