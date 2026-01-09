Costa evita valorar la declaración de Feijóo en la causa de la dana y no ve "positivo" que se den diferentes versiones

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, no ha entrado a valorar la declaración como testigo ante la jueza de la dana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes, y ha señalado que "no es positivo" que se den diferentes versiones.

Así lo ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la declaración de Feijóo y por las diferentes versiones de los líderes del PP a largo de los últimos meses.

"Si se han dado diferentes versiones, evidentemente esto no es positivo. Ahora bien, yo no puedo valorar las versiones diferentes que se hayan podido dar porque las desconozco", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que el Govern balear no conoce los mensajes que intercambiaron Feijóo y el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la riada y que, por lo tanto, "es imposible" que el Ejecutivo lo pueda valorar.