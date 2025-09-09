Costa insiste en rechazar la quita de deuda ante la petición del PSIB: "Viven en la luna y siguen haciendo el ridículo"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha insistido en el rechazo del Govern a la condonación de deuda a las comunidades autónomas y ha criticado el posicionamiento político del PSIB sobre esta cuestión, considerando que "están en la luna y siguen haciendo el ridículo".

Así lo ha dicho el también vicepresidente en el pleno de este martes en respuesta a una pregunta del socialista Marc Pons, quien ha cuestionado "qué ganan" los ciudadanos de Baleares con el rechazo a la quita de deuda y ha asegurado que el PP "lo llevaba en su programa electoral".

Según Costa, "no hay condonación" ya que la deuda "no desaparece". También ha acusado a los socialistas de "mentir" al reclamar que se destine el ahorro en intereses de la deuda a gasto social.

"No se preocupan por los intereses de los ciudadanos, lo único que pretenden es el bienestar de Pedro Sánchez", ha reprochado al PSIB, concluyendo que "su sumisión a Sánchez es sencillamente insultante".

De su lado, el socialista ha atribuido la negativa del Ejecutivo a los "intereses" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que cuando el PSIB "vuelva a gobernar" lo primero que harán será "eliminar 1.741 millones de euros de deuda y aprovechar el dinero en intereses para construir la vivienda pública que el PP no construye".