Costa insiste en el rechazo a la quita de deuda y asegura que el Govern "no accederá al engaño" del Gobierno

El portavoz acusa a Montero de "mentir" por decir que el ahorro de las comunidades se podrá destinar a gasto social

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha insistido en el rechazo del Ejecutivo a la quita de deuda a la comunidad autónoma y ha asegurado que Baleares "no accederá al engaño" del Gobierno de España.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, Costa ha remarcado que la condonación de deuda, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, es un "juego de trilerismo". A su parecer, "todo el mundo sabe que no se condona nada, que se traslada la deuda de la comunidad a la deuda del Estado".

Por otro lado, ha acusado de "mentir" a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por decir que las comunidades se ahorrarían entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses y que se podrían destinar a políticas sociales, entre otras.

Sin embargo, ha criticado Costa, del texto del proyecto "deriva claramente que esto es mentira" y que no se puede destinar el ahorro a gasto social. A consecuencia de la condonación, ha asegurado el conseller, el Govern "podría gastar cero euros en políticas sociales".

"No traicionamos nada", ha dicho el portavoz en respuesta a las críticas de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, quien cargó contra el Govern por rechazar la quita de deuda.

En este sentido, el portavoz ha asegurado no mostrarse "sorprendido" por la defensa de Armengol al posicionamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Son Sánchez, Montero y Armengol los que están traicionando a la ciudadanía", ha zanjado.