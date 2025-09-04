La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el portavoz del grupos socialista en el Parlament, Iago Negueruela. - EUROPA PRESS

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha considerado que el rechazo del Govern a la condonación de deuda aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, que en el caso de Baleares asciende a los 1.741 millones de euros, es una "traición" a los ciudadanos del archipiélago.

De esta forma se ha expresado en una rueda de prensa celebrada en el marco de las jornadas parlamentarias que su partido está llevando a cabo este jueves para dar inicio al nuevo curso político.

La también presidenta del Congreso de los Diputados ha reprochado al Govern que sean capaces de "renunciar a los recursos económicos de esta comunidad autónoma como si fuesen suyos cuando son necesarios".

"¿La gente que no tenga vivienda puede entender que salga el Govern y no acepte la condonación? ¿La gente que está en una lista de espera sanitaria o de dependencia puede entenderlo?", se ha preguntado.

La quita de la deuda, ha incidido, era una de las propuesta que ella dirigió al Gobierno central cuando fue presidenta de Baleares con el apoyo de la sociedad civil.

"¿Alguien puede pensar que yo, cuando estaba el señor Rajoy, hubiera renunciado a 1.741 millones de euros de deuda y nadie hubiera puesto el grito en el cielo?", ha insistido.

Por todo ello, ha sostenido, "se podría decir" que el rechazo a esta condonación supone "una traición a Baleares".

CREE QUE EL PP ACABARÁ ACEPTANDO

La secretaria general del PSIB le ha reprochado al Govern que no se haya sentado con los diferentes grupos políticos, especialmente el principal partido de la oposición, para tratar una cuestión que ha considerado "un tema de Estado".

"Es gravísimo que se renuncie a la condonación sin hablar ni pactar con nadie, se tendría que haber hecho una reunión con todo los grupos políticos, con los círculos de economía, con la universidad...", ha apuntado.

Al contrario, ha lamentado, el Ejecutivo autonómico ha empleado esta cuestión para "ir contra" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seguir el planteamiento marcado desde la dirección general del PP.

Pese a ello, ha vaticinado que "muchas" de las comunidades autónomas que ahora se oponen a la quita de la deuda la acabarán aceptando una vez la medida sea aprobada por el Congreso de los Diputados.

"Creo que Prohens se lo tendría que repensar", ha sentenciado.