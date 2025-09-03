Prohens vuelve a cargar contra la condonación de deuda: "No necesito que nadie me diga que Sánchez miente siempre"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante un encuentro en el Consolat de Mar. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra la condonación de deuda a las comunidades autónomas, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, y ha sostenido que la medida no tiene los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

"No necesito que nadie me diga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, miente siempre", ha dicho Prohens en declaraciones a los medios tras ser preguntada por si ha recibido presiones de Génova para rechazar la quita de deuda. "Presión ninguna", ha agregado.

En esta línea, ha reiterado que Sánchez "no es de fiar" y que la condonación de deuda a las autonomías es "un nuevo engaño". "Lleva dos años engañandome", ha zanjado.