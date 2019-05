Costa (PP) destinará 4 millones de euros a la depuradora de Portinatx en los primeros seis meses de legislatura

Publicado 15/05/2019 12:54:53 CET

IBIZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP de Ibiza al Parlament, Antoni Costa, se ha comprometido a destinar cuatro millones de euros a ejecutar la nueva depuradora de Portinatx en los primeros seis meses de legislatura si el líder del PP, Biel Company, es elegido presidente del Govern.

Costa ha recordado el compromiso del PP en Baleares de invertir 100 millones de euros anuales en infraestructuras en depuración y saneamiento de aguas. Según ha dicho, no pueden "seguir tolerando este auténtico infierno fecal que se vive en muchas zonas turísticas y residenciales" de Ibiza "sin que el gobierno de la izquierda haga nada".

Costa ha añadido que "la depuradora de Portanitx necesita una reforma inmediata para la que hay un proyecto redactado desde 2015".

"La señora Armengol y el presidente del Consell se comprometieron a resolver este problema, pero a día de hoy todavía no se ha hecho", ha lamentado.

Desde el PP han criticado que la depuradora de Portinatx le haya "servido" a la izquierda "para tener muchos titulares y hacerse muchas fotos a lo largo de la legislatura, pero no se ha puesto ni una sola piedra. De hecho, ahora, a diez días de las elecciones y tras la insistencia del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, nos han notificado por escrito su intención de presupuestar el coste de esta infraestructura".

"Si no hay un cambio de gobierno, este problema no se resolverá porque no tienen voluntad política y no saben gestionar el dinero que tienen", ha concluido.