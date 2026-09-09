Costa rechaza dejar de dialogar y pactar con la izquierda ante la petición de Vox de "romper relaciones" con el PSOE

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha rechazado la posibilidad de que el Govern deje de dialogar y pactar con todos los grupos del Parlament ante la reclamación de Vox de "romper relaciones" con el PSOE.

"Durante toda la legislatura la izquierda ha pedido cordón sanitario a Vox y nunca hemos accedido a esta pretensión. Resulta curioso que ahora sea usted el que pida un cordón sanitario", ha sostenido Costa en el pleno del Parlament en respuesta al diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El vicepresidente ha defendido que el Govern "tiene que defender los intereses de los ciudadanos de Baleares ante el Gobierno, gobierne quien gobierne". Para ello, ha agregado, es necesario "mantener contactos, dialogar, negociar y muchas veces exigir y reclamar".