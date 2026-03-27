Costa reconoce que con Cuerpo y España en Economía y Hacienda a Baleares "le puede ir mejor" que con Montero

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, con Montero, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y portavoz, Antoni Costa, ha reconocido este viernes que con Carlos Cuerpo como ministro de Economía y Arcadi España al frente de Hacienda, a Baleares "le puede ir mejor" que con María Jesús Montero.

Preguntado por los relevos en el Gobierno central en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller de Economía ha destacado tanto de Cuerpo como de España su perfil "más calmado y conciliador", en comparación con su antecesora, María Jesús Montero, que deja el gabinete de Pedro Sánchez para ser candidata en las elecciones andaluzas.

En ambos casos, ha reiterado, Baleares puede contar ahora con alguna ventaja. De Cuerpo ha destacado su perfil técnico y conciliador, mientras que con España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, ha indicado que la agenda balear es más fácil que se cumpla.