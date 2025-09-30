Costa señala que el sector agrícola es "estratégico" para el Govern y afirma que los ganaderos "pueden estar tranquilos"

Archivo - Vaca en una explotación ganadera, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado que, para el Govern, el sector agrícola de Baleares es "estratégico" y ha incidido en que los ganaderos "pueden estar tranquilos".

Esta ha sido la respuesta que ha dado el representante del Govern a la pregunta formulada por la diputada del PSIB Malena Riudavets durante la sesión parlamentaria de este martes, en la que consultaba por las medidas que emprenderá el Ejecutivo contra la "muerte del sector lácteo" de Mallorca después de que Agama anunciara que dejaría de comprar leche a los ganaderos de Mallorca.

Costa ha reivindicado la acción del Govern al incluir una cláusula para que los contratos autonómicos contemplen la compra de un 10% de producto local, la definición de producto local o que se destinen 4,6 millones de euros a un plan de promoción agroalimentaria.

Al mismo tiempo, ha incidido en que este martes se vota el decreto de proyectos estratégicos con los que se "busca atraer proyectos transformadores" en la agricultura con inversiones superiores a los 500.000 euros o que garanticen al menos cinco puesto de trabajo, por lo que ha pedido el voto favorable del PSIB a esta norma.

Riudavets ha reclamado al Govern que "proteja" al sector ya existente y ha argumentado que la intención del Govern es tener "más terreno disponible para la construcción y la especulación".

Costa le ha reprochado al PSIB que haga "el populismo de siempre", al reivindicar la importancia del sector mientras se opone a medidas para impulsarlo.