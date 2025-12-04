El coste de las viviendas ofertadas en Palma supera en un 18% el precio que buscan los compradores, según Fotocasa

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de una vivienda a la venta en Palma ha tenido un desfase de un 18% con el que buscan los compradores durante el segundo semestre de 2025.

Estos son algunos de los datos que se extraen del 'Índice de Negociación Fotocasa', en el que se indica que esta diferencia entre el precio ofertado y demandado, ofrece un margen para poder negociar el precio de la vivienda en la compra, según ha explicado el portal inmobiliario.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha indicado que los datos confirman la existencia de una "gran distancia" entre el precio al que el vendedor oferta la vivienda y el que el comprador está dispuesto a pagar.

"En el mercado de la vivienda es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación", ha alegado.

A nivel nacional, las ciudades de Granada (22%), Palma (18%) y Alicante (17%) son las capitales de provincia españolas que destacan por su amplio desfase entre precios ofertados y buscados.

También otras ciudades españolas registran altas diferencias entre los precios de demanda y de oferta de vivienda de compraventa, como Murcia, Málaga, Oviedo (todas un 15%), Las Palmas de Gran Canaria, León, Santa Cruz de Tenerife (todas en un 14%), Madrid y Santander (ambas con un 13%).

Las ciudades donde la diferencia entre los precios de oferta y demanda es menor son Albacete, Ciudad Real, Cádiz, Huesca, Vitoria (todas un 6%), San Sebastián, Soria, Toledo, Zamora (todas un 4%), Teruel (3%) y Pamplona (2%).