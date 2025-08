Covid-19 en Baleares: más casos en verano que en invierno y se duplica la demanda de test de diagnóstico

Son Espases detecta 30 casos de coronavirus a la semana, el triple que el mes pasado

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La demanda de test de diagnóstico de covid-19 en las farmacias de Baleares se ha duplicado desde principios de año una vez se ha constatado el desplazamiento al verano de las mayores tasas de incidencia del virus respiratorio.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press la vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, Rosa Llull, que ha explicado que aunque los datos se refieren a las cifras que aporta la Cooperativa de Apotecaris, el principal distribuidor del archipiélago a las farmacias, la realidad en los establecimientos "concuerda" con este incremento que se apunta desde la distribución.

"La venta en todas las farmacias no la puedo asegurar, pero los datos fiables que tenemos, y también a nivel particular, es que se están distribuyendo el doble de pruebas diagnósticas que a principio de año. Percibimos que hay más pacientes con síntomas compatibles, aunque después no podamos saber si realmente es covid u otra cosa", ha explicado Llull, recordando que ya no se registra ni certifica.

Respecto al perfil de pacientes, a las farmacias del archipiélago se están acercando a día de hoy, por un lado, personas que presentan una sintomatología compatible con la covid y que buscan, precisamente, descartar esa posibilidad, pero también pacientes que únicamente reclaman por el tratamiento para aliviar los síntomas sin detenerse a valorar qué proceso están atravesando. "Hay gente que lo ha normalizado, mientras que otros están más preocupados porque tienen un familiar mayor cercano", ha añadido.

EL VIRUS SE HA DESPLAZADO AL VERANO

El incremento de la demanda de test de diagnóstico está relacionado con el desplazamiento de la mayor incidencia de la covid-19 a los meses de verano.

En este sentido, también en declaraciones a Europa Press, el jefe de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases, Antonio Oliver, ha indicado que se debe, principalmente, a dos razones.

Por un lado, a lo que ha denominado la "competencia" con los virus respiratorios propios del invierno y, por otro lado, por la dependencia que el coronavirus tiene de la socialización, fenómeno más extendido en verano.

"El covid tiene que competir con la gripe y se pueden desplazar uno respecto al otro. Además, hemos visto que el coronavirus es muy dependiente de la socialización y en verano, claramente, mantenemos más contactos sociales. Si al hecho de que es lo suficientemente resistente al calor le añades que no hay gripe y que hay mucho contacto social, hace que haya un repunte", ha argumentado.

Oliver apunta también a la propia evolución del virus, la aparición de variantes y subvariantes y la capacidad de "escapar" a la respuesta inmunitaria que el cuerpo humano ha desarrollado gracias a las vacunas o episodios pasados de la enfermedad. Este fenómeno de resistencia del virus a las altas temperaturas se está observando en los últimos dos años y se espera que con el paso de las semanas se revierta una tendencia que se aprecia desde junio.

En el Hospital Son Espases se están detectando unos 30 casos a la semana, el triple que a principios de julio, teniendo en cuenta que todos los pacientes que ingresan, independientemente de la patología respiratoria que presenten, son sometidos a la prueba de detección. También desde julio, la tasa de positividad ha pasado del 5 al 15 por ciento. "No es muy alta pero sí que es más de lo que teníamos a principios de verano y que se está viendo en los últimos dos años: que las máximas tasas de positividad de covid las tenemos en verano, no en invierno", ha admitido.

Los números absolutos, ha insistido el jefe de Microbiología del Hospital Son Espases, son bajos y "no deberían suponer una obsesión". Hoy por hoy, estos son los datos más fiables, porque la red centinela está funcionando a medio gas. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública consultados por Europa Press, en la semana 30 del año la tasa de covid era de 9 por cada 100.000 habitantes y de 13,6 en personas mayores de 60 años. La semana anterior estas tasas eran 8,8 y 12,6 respectivamente.

Aunque no es fácil a día de hoy distinguir la covid-19 de otros virus respiratorios por la similitud de los síntomas, el doctor Oliver insta a prestar atención a síntomas como el dolor de garganta, malestar general, un poco de fiebre o secreciones nasales.