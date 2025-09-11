La creación de empresas sube un 18,3% en julio en Baleares

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 18,3% en julio en respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 401 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en que las empresas disueltas fueron 69, un 9,5% más, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Baleares encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 401 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 8,42 millones de euros, lo que supone un 119,5% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 69 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Baleares, 64 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y otra restante, por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 2,6% en Baleares en julio, hasta las 79 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 59,6 millones de euros, cifra un 0,8% inferior a la de julio del año anterior.

Murcia (+41,3%) Asturias (+37,8%) y La Rioja (+22,2%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,9%, 7,1% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,3%) y Aragón (+29%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,4%, 31,6% y un 25%, respectivamente.

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.