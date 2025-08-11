La creación de empresas sube un 1,9% en junio en Baleares

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 1,9% en junio en tasa interanual con un total 374 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 75, un 29,3% más, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica. Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Baleares encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 374 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 10,25 millones de euros, lo que supone un 30,12% más que en el mismo mes de hace un año (9,35 millones de capital desembolsado).

De las 75 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Baleares, 72 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45%. y en Murcia con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43%, 40% y un 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5,5% en Baleares en junio, hasta las 58 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 33 millones de euros, cifra un 36,4% inferior a la de junio del año anterior.