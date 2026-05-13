La creación de empresas sube un 3,1% en marzo en Baleares

Archivo - La terraza de un bar en Palma.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares ha subido un 3,1% en marzo en tasa interanual con un total 506 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 91, un 13,8% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica. Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Baleares encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 506 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 10,07 millones de euros, lo que supone un 21,35% más que en el mismo mes de hace un año (10,07 millones de capital desembolsado).

De las 91 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Baleares, 80 lo hicieron voluntariamente; seis por fusión con otras sociedades y las otras cinco restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 34,5% en Baleares en marzo, hasta las 78 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 152,21 millones de euros, cifra un 180,6% superior a la de marzo del año anterior.