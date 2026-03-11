La creación de empresas sube un 40,5% en enero en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de un ordenador. - VADYM DROBOT - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 40,5% en enero en tasa interanual con un total 434 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 140, un 6,7% menos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Baleares encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 434 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 10,52 millones de euros, lo que supone un 98,08% más que en el mismo mes de hace un año (10,52 millones de capital desembolsado).

De las 140 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Baleares, 134 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en Baleares en enero, hasta las 72 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 30,61 millones de euros, cifra un 39,3% inferior a la de enero del año anterior.