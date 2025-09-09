Crecen un 52% los puntos de carga públicos de vehículos eléctricos en Baleares

El Govern reafirma su compromiso con las ayudas a la movilidad sostenible y la mejora de la red de recarga en el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de puntos de carga públicos de vehículos eléctricos ha crecido un 52% en Baleares hasta alcanzar los 781 en agosto de este año.

Desde el cierre del año pasado, cuando había 661, se han añadido a la red Melib 120 nuevos puntos de recarga, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

En paralelo, el Instituto Balear de la Energía (IBE) está desarrollando un plan de mejora de la red Melib que prevé la integración de todos los equipos de carga pública y la optimización de su disponibilidad.

Además, la red dispone ya de una nueva aplicación más intuitiva para los usuarios y que en breve permitirá integrar cargadores privados, así como los equipos instalados en el campus de la Universidad de las Illes Balears (UIB).

DÍA MUNDIAL DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el departamento dirigida por el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro ha reafirmado su compromiso con la movilidad eléctrica y con el objetivo de avanzar hacia un futuro de cero emisiones mediante políticas públicas.

Algunas de ellas, ha puesto como ejemplo la Conselleria, son el programa de ayudas Moves III 2025, las subvenciones para el desguace de vehículos o el plan de mejora y ampliación de la red de puntos de recarga Melib.

Tanto la primera, dotada con 9,3 millones de euros y dirigida a adquirir vehículos eléctricos e híbridos enchufables, como la segunda, que cuenta con dos millones de euros, siguen teniendo su plazo de inscripciones abierto.