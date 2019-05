Crida promete que sus cargos limitarán sus retribuciones a 2,5 veces el salario mínimo si obtienen representación

Publicado 16/05/2019 16:51:38 CET

El cabeza de lista, jubilado y pensionista, se ha comprometido a renunciar completamente al salario de regidor si es escogido

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Crida per Palma ha asegurado este jueves que, si obtiene representación en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales del 26 de mayo, sus cargos electos tendrán las retribuciones limitadas a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Se trata de una de las medidas recogidas en el código ético que la formación ha presentado este jueves, por el que las personas que integran Crida se comprometen a llevar a cabo su actividad política basándose "en la honestidad, la ética, el rigor y la transparencia".

El cabeza de lista de la candidatura, Manel Domènech, ha prometido renunciar completamente al salario de regidor si es escogido. Actualmente Domènech es jubilado y pensionista y considera que no necesita ninguna otra retribución.

"Por mi parte no sería ético cobrar dos salarios. Con mi pensión es suficiente, no he venido aquí a enriquecerme", ha declarado. El candidato prevé poner su salario a disposición de la asamblea del partido si resulta escogido. "Queremos hacer política, pero no queremos vivir de la política", ha apostillado.

Además, cuando haya dedicación exclusiva, los cargos electos de Crida no cobrarán dietas. "Las retribuciones de los cargos públicos deben tener en cuenta la situación de las mayorías populares en Palma", ha enfatizado la número 2 de Crida per Palma, Laura Dorado.

El código ético también obligará a los cargos electos a rendir cuentas ante la asamblea y a presentar su declaración de bienes anualmente; y los cargos electos y de confianza no podrán exceder dos mandatos.