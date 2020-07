Cs acusa al Ayuntamiento de Ciutadella de incumplir en "reiteradas" ocasiones la normativa de contratación

MENORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ciutadella, Isabel León, ha asegurado este jueves que el Consistorio ha incumplido en "reiteradas" ocasiones la normativa de contratación y, por tanto, ha anunciado que en el próximo pleno presentará una iniciativa para que la administración local realice los procesos de adjudicación y contratación con "diligencia, transparencia y antelación" para cumplir con las bases establecidas.

En un comunicado, León ha puesto como ejemplo el procedimiento seguido por el Ayuntamiento con la contratación del servicio de programación y ejecución de los contenidos online de las fiestas de Sant Joan 2020.

"Un informe jurídico y de intervención detalla que sólo se da como fecha límite para presentar los presupuestos hasta el 2 de junio, y también se pone de manifiesto que la oferta no cumple con las especificaciones técnicas al no evaluar la propuesta presentada todas las acciones y actividades con un presupuesto detallado que tiene que incluir todos los gastos", ha explicado la edil, quien ha señalado que "dos de las empresas no presentaron el presupuesto porque no daba tiempo a realizar el proyecto con todas las especificidades en sólo tres días laborables".

Asimismo, León ha recordado que se ha incumplido la normativa en la contratación de la seguridad privada de Sant Joan en 2018, así como en la decoración y montaje del carnaval de 2019 y 2020. "Ante estos incumplimientos y la nula transparencia por parte del Ayuntamiento, desde Cs Ciutadella vamos a pedir que estos procesos se hagan cumpliendo la normativa", ha concluido.